陳穎欣師妹林千渟食外賣食到厭 上飲食節目求健康餐單 (22:00)

陳穎欣（Yanny）早前亮相香港開電視節目《疫境中的餐桌》「搞搞震」後，其師妹林千渟近日獲邀擔任該節目嘉賓，與名廚張錦祥（Ricky）及余健志（Jacky）炮製美食。

近年轉攻電影的林千渟甚少上飲食節目，更稱比想像中容易，她說︰「因為有廚師喺隔籬陪住，而且好多食材都準備好，我成日覺得煮嘢食最難嘅係準備好適合食材，今次係好好經驗。」

疫情期間，不少拍攝工作延期，林千渟多留在家中，下廚比以往多，她說︰「有時候叫外賣真係叫到好攰同埋好悶，想試吓啲新嘢，同埋想食得健康啲，始終外賣比較鹹又多味精，疫情下真係入多咗廚房，因為想煮多啲健康少少嘅嘢食。」今次上飲食節目，她學了不少健康煮食方法，她說疫情下要「養生」︰「好似點樣唔落油去煮雞扒，細個時候就會鍾意食炸嘢，但人大咗就會諗想食多啲健康嘅嘢。」

早前參加真人騷節目《賭命夫妻》的李月兒（Luna），也擔任其中一集嘉賓。由於老公開餐廳及愛下廚，故平時Luna甚少下廚，她笑言今次上飲食節目要「學有所成」，她說︰「佢煮西餐多同鍾意研究肉類，平時讚牛肉嘅脂肪靚多過讚我靚，好激氣。節目上同廚師由頭到尾煎牛扒同火炙和牛粒，原來煮西餐冇想像中咁麻煩，我決定返屋企整畀老公食，威番一次畀佢睇。」

（即時娛樂）