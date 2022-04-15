政府下周四放寬防疫措施 RB宣布5‧7西九文化區開騷 (12:11)

RubberBand（RB）原定1月7日至9日與香港節慶管弦樂團合作舉行音樂會，惟後來受第五波疫情影響而延期。RB早前在社交平台宣布音樂會將改於5月於同樣場地（西九文化區竹翠公園Wonderland）舉行，日子以政府4月21日起分階段實施的社交距離措施為準。

政府昨天（14日）宣布分階段放寬社交距離措施，首階段下周四（21日）起，體育場所、健身中心、主題公園、戲院等獲准重開，食肆晚市堂食亦可恢復至晚上10時。RB晚上在社交平台宣布音樂會將於5月7日至9日舉行︰「終於可以講喇！RubberBand x 香港節慶管弦樂團“Live by the Harbour”音樂會將在2022年5月7日至9日於同樣場地『Wonderland竹翠公園』舉行。已購票的觀眾請保留演唱會之完整電子或實體門票（連同票根）以作入場之用，座位號碼將維持不變。為配合防疫措施，四個或以上連位座位中間可能會被額外加上防疫座位，而最終坐位安排將根據當時公布的防疫措施而定，不便之處，敬請見諒。」

RB表示持有1月7日門票觀眾，門票適用於5月7日晚上8時的場次，如此類推。如觀眾未能就新日期出席，請於即日起至2022年4月24日晚上11時59分前以電郵方式提交退票申請。 申請表格可到以下網址：https://bit.ly/RBRefund 下載。

（即時娛樂）