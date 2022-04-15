金宵2｜李施嬅天台瀕死 與陳山聰這麼近那麼遠 (14:12)

無綫劇集《金宵大廈2》昨晚播出第9集，李施嬅飾演的Ella進入七樓半黑白世界後，她與Joey（陳山聰飾）的緣分之謎終於解開。原來一直與Ella有愛的感應的不是Maurice（陳山聰飾），而是Ella小時候認識的Joey，兩人因為一個貓波跨越時空，種下緣分。而在黑白世界中，還有一個與Ella長得一模一樣的Lydia，有網民估計尚未現真身的Lydia正是Maurice的第三者。

地產公司代表四爺（趙希洛飾）及其手下將Ella帶到天台，迫她簽名賣樓不果，將衣衫單薄的Ella留在天台。瀕臨凍死邊緣的Ella因下雪有了愛的感應，此時身處現實世界金宵天台的Joey亦感應到下雪，身處兩個不同色彩世界的男女主角看似很近，卻隔了一個時空那麼遠，即使如何感到對方在身邊，還是捉不住。

昨晚劇中有不少彩蛋位，在現實世界出現過的鄭子誠、曾展望、伍詠薇及蘇皓兒逐一在黑白世界出場，全部變了另一個人。伍詠薇與蘇皓兒不再「相依相害」，反而是感情十分好的母女。長髮造型的蘇皓兒，被網民讚有周慧敏影子。

監製葉鎮輝表示黑白世界原來全由人手搭建，以呈現出色彩真實感。他說︰「整個黑白世界是搭出來的，包括Lydia屋企、所有走廊、電梯、商場等。為何不後期調校顏色就算，是因為調校顏色的感覺沒那麼真實，而且我們想保留一些色彩，例如植物和動物等自然物品是有顏色的，死物就主要黑白灰。」至於為何有黑白世界這個概念，以及為何字體在黑白世界中左右反轉，葉鎮輝說︰「有聰明的觀眾估到我們想大家清楚分辨到兩個世界，至於為何會選擇黑白色，是因為想表達黑白顛倒、人性扭曲的概念。這個世界的所有都顛倒了，趙希洛與黃建東就是身處在一個那麼顛倒的瘋狂世界，生存在這個世界的人幾咁灰，個色彩就是想強調他們內心的那種灰。」

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（即時娛樂）