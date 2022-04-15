360秒人生課堂｜區永權哽咽回憶細仔曾有嚴重自閉症 (16:16)

區永權的細仔Ambrose一歲半時被診斷患上中度及嚴重自閉，幸現在情况已大有改善。（區永權Instagram圖片）

林盛斌（Bob）主持的無綫全新綜藝節目《360秒人生課堂》昨晚（14日）首播，第一集的演講嘉賓有歐陽偉豪（Ben Sir）、素人媽媽黃溢妮（Stephenie），現身支持及旁聽的則有陳榮峻、鍾麗淇、區永權及湯兆昇博士。

Ben Sir在節目中分享由大學講師跳入娛樂圈的心路歷程，又自爆曾因欠缺自信而瘋狂推Job。素人媽媽Stephenie就分享照顧患有自閉症的八歲兒子經歷，她表示八歲長子顥之患有自閉症，她為此辭工專心教導顥之學習所有技能及新事物，惟顥之最終因學習能力問題遭醫生評估需入讀中度智障特殊學校，令她有如被判死刑的感覺。Stephenie說︰「我好失望，點解我哋咁努力，佢又咁乖咁聽話但都要嫌棄佢？嗰時我每日只要靜落嚟諗起個仔就會喊，感覺好似被人判咗死刑。」

Stephenie有次與丈夫Alan帶兒子到私人會所的兒童遊樂場玩耍，兒子當眾大便惹起混亂，她感覺無地自容。Stephenie說︰「我個仔屙咗Poo Poo，將Poo Poo揼到周圍都係，我嗰刻好驚周圍啲人會拍片放上網。我老公一手抱起個仔帶佢去更衣室沖涼，我就唔敢望周圍，一邊幫手清潔，一邊係咁道歉。」Stephenie當晚不停哭，除了感到「好醜」，並對只有五歲的顥之前景茫然，最後全靠老公一番話醒過來。Alan當時對她說︰「我覺得一啲都唔醜，周圍嘅人應該讚我呢個爸爸可以處理咁尷尬嘅事情處理得咁好。就算你個仔依家係正常，將來大個都可以學壞，但顥之又乖又聽話，佢會留喺你身邊，陪住你一世。」Stephenie自此有了不一樣的看法和人生：「有時就算我哋好努力，都未必改變到一啲事，但原來換個角度去睇，睇多啲好嘅地方，你會發現幸福原來一直都喺度。」

阿Bob因Stephenie的故事感動落淚。鍾麗淇、區永權與Stephenie一樣要面對子女問題。鍾麗淇的11歲大女Isabella患上罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」，至今仍未學會說話及步行。每次抱住大女時面對外人的詫異目光，鍾麗淇都會正向面對：「有時我見啲人望緊佢，覺得點解會行到咁？點解要抱？我就會同佢講呢個係我個女，佢依家練緊行路，就得㗎喇！我希望好似Stephenie咁分享心聲，然後會令身邊啲人更了解件事。」

區永權細仔Ambrose一歲半時被診斷患上中度及嚴重自閉，幸好區永權夫婦及早發現、積極處理，現時囝囝情况大有改善。區永權憶述當年得知兒子有事一刻，仍然哽咽謂：「我記得我太太當時買咗好多相關嘅書，我一路揸車，佢一路喺度讀本書畀我聽，一路喺度喊，嗰一刻我到依家都好記得。」

（即時娛樂）