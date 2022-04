無綫總經理曾志偉昨天(14日)69歲生日,好友上山詩鈉在社交網上載為他慶祝的照片,以英文留言︰「Happy birthday my darling 曾志偉﹗Wish u good health and stay young and happy always﹗Love you always﹗U are the best﹗ (親愛的曾志偉﹗生日快樂,祝你身體健康,永遠年輕快樂!永遠愛你 !你是最棒的﹗」

譚詠麟就在微博上載多位黑人手持鮮花、 志偉照片及寫有祝福語黑板等物品向志偉祝壽的片段,片中的黑板寫上「祝掌門人曾志偉生日快樂﹗吃好喝好,長生不老,沒有煩惱,千杯不醉」字句。譚詠麟說︰「無遠弗屆......最佳外交人員﹗曾志偉生日快樂﹗」

(即時娛樂)