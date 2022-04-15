陳山聰無意重返樂壇 趙希洛演瘋狂四爺︰望大家看到我另一面 (19:22)

陳山聰認為現今樂壇有很多高手，他無意再唱歌；趙希洛希望觀眾能透過「四爺」一角看到她的另一面。（劉永銳攝 / 明報製圖）

陳山聰、趙希洛今日出席無綫劇集《金宵大廈2》宣傳活動，兩人事前均不知道李施嬅會出席，突然見到她十分驚喜。山聰表示︰「她說話時中氣十足，精神好好﹗」趙希洛自覺被瞞騙，要施嬅請食飯補數。她說︰「之前約李施嬅外出時已知她患病，但不察覺她大細眼那麼嚴重。今天見她精神地現身，我就放心了﹗」

歌手出身的山聰日前在網上音樂會上演唱舊作《ABCD》被指唱出自信，他直言無意重返樂壇︰「太耐沒有公開表演，我不敢重返樂壇，現在太多高手，看緣分吧﹗」山聰讚兒子陳霆軒（Jaco）唱歌比自己好︰「他最近學講說話，在家看卡通跟住唱，拿私家咪又唱又跳，扮我唱歌。」

劇中分飾律師Jessie及地產代理四爺的趙希洛，表示四爺是十分狂野及比較漫畫化的角色，她拍攝前練習了四款笑聲讓監製挑選。趙希洛說︰「四爺是我參考一本書的角色人物，然後自己再幻想出來，希望大家看到趙希洛另一面，放下《金宵大廈》的癲婆何太、《愛‧回家》的無知May和Jessie。」

監製葉鎮輝也有出席活動，惟以趕往開會為由，未回應黃婉華塗黑膚色演菲籍外傭被指涉歧視及侮辱一事。

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（即時娛樂）