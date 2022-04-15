麥明詩不認同塗黑皮膚演菲傭惹攻擊 自爆英國讀書遭歧視經歷 (22:48)

麥明詩也有分享在英國讀書跟同學的合照，說很多同學超nice。（網上圖片）

無綫劇集《金宵大廈2》其中單元故事「姐姐」，因演員黃婉華塗黑皮膚飾演菲籍外傭Louisa被指涉歧視及侮辱，事件受注目，被國際傳媒狠批，無綫回應絕無意不尊重或歧視任何國籍，並向可能受影響人士致歉。

今日《金宵2》第7、8集的「姐姐」仍未在myTV SUPER重新上架，有關爭議也未止，黃婉華的個人社交平台有網民留負面評論，另一戰線是已轉行投身法律工作的十優前港姐冠軍麥明詩，她在社交平台表達感受：「香港如果能夠畀多啲機會少數族裔演出，represent番自己種族，而唔係由另一個種族去represent，唔係更好咩？」引來不同意見的網民圍攻，有人以她在《殺手》中演失明人士的劇照反擊，問她是否歧視失明人士？連登討論區有網民斥麥明詩「左膠」、「偽善」，亦有指麥明詩在劍橋讀法律但得2:2（二級乙等榮譽畢業），質疑她的成績。

麥明詩留意到連登討論區有網民對她的批評，在Instagram的限時動態直接回應質疑她在劍橋成績的網民，公開成績單，獲二級甲等榮譽成績，她寫道：「多年嚟好多ching（師兄）都好替我擔心我大學成績，各位ching千祈唔好替我擔心，唔高分，不過平穩。」

今晚麥明詩再撰長文解釋自己的觀點，她在英國讀書遭歧視的經歷，被模仿口音，甚至有人在她面前除褲問：「見過咁大未？」麥明詩寫道：「姐（即）係如果對自己有利嘅時候希望得到別人基於『包容大愛』等左翼理念俾嘅對待及支持（如：低門檻移民政策、移英後即可享有工作權利、房東唔會因為你係黃皮膚唔租樓俾你、同事同你傾計唔會特等模仿你啲hk accent，問你食唔食狗肉、希望自己仔女喺學校可以完全融入）。咁我覺得喺對自己冇利嘅情況都可以儘量體諒『左膠』嘅觀點。」

「我價值觀係偏左，姐（即）係有啲人口中嘅『左膠』。其實每人都可以選擇自己嘅立場同價值觀，我對件事有感覺係因為我嘅個人經歷，如喺英國讀書時係有受過microaggression（微歧視），如白人同學模仿accent嘅嘲笑，當眾除褲問你見過咁大未（當然大部分同學超好超nice），明白係人性並接受但係覺得如果冇就更好囉，所以喺香港變番做『大多數』嘅時候，會對其他地方嚟嘅人都比較sensitive，係，係寧願矯枉過正，呢個係我立場，不喜可以繼續插。而且唔同人有唔同經歷因此有唔同嘅睇法，也是非常理解的，有啲人超有自信覺得被人串被人笑佢都好喜歡咁都唔出奇。」

她又說：「喂好似wor（喎），咁我地嘅角度緊係覺得似啦，因為我哋係用緊我地嘅角度去判斷；正如以前啲西人扮中國人佢地都覺得似架，中國人唔係咁架咩？問題係我地望住個西人扮中國人，塗黃自己皮膚，再講chinese accent嘅英文，我地覺得似唔似呢？我哋欣唔欣賞呢？跟住啲報紙標題話，『以為演員真係Chinese helper！原來卸妝後係超索白人美女』順帶一提，我都唔係第一次講偏左嘅觀點，每次都畀人問候架啦，難道我唔知有唔少人憎『左膠』勝於一切。但係我發覺如果我淨係喺幕前嘅話（單一收入源），我會唔敢講我想講嘅嘢，冇必要無啦啦乞人憎講真，如果一個人講嘅嘢個個都同意，就冇必要講啦。」

（即時娛樂）