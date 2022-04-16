專訪（下）｜韓團TEMPEST夢想奪新人獎 舉行演唱會 (17:24)

韓國男團TEMPEST的7名成員本奕、義雄、太徠、恩燦、炯燮、韓彬及火朗上月出道。義雄與炯燮曾參加Mnet才藝比賽真人騷《Produce 101》第2季，並以二人限定組合推出專輯《The Moment of Memory》。成員火朗及韓彬分別參加過才藝比賽真人騷《Under Nineteen》及《i-land》。

TEMPEST日前接受本報訪問，義雄與烔燮表示身為「前輩」，私下常與隊友分享做藝人心得。炯燮說：「我跟成員說，即使犯錯也不要自責，比起進步緩慢，沒有進步更可怕。」火朗稱很聽義雄與炯燮的話，出道後親身感受到他們所言非虛，「在電視台工作的禮儀、看鏡頭的sense、說話技巧等都很有幫助」。

義雄自言做隊長很苦惱，每日均碰到障礙，「每當感到辛苦時會跟隊友傾訴，幸好他們也很聽話」。來自日本的韓彬被本奕指最依賴隊友，「他的韓文仍很生疏，會經常問我們。」恩燦反稱韓彬平時很照顧他。

TEMPEST出道約一個月，希望今年能拿新人獎，火朗直言這是一生人只得一次的機會。他們也希望疫情盡快過去，能與粉絲見面，甚至舉行演唱會。本奕稱TEMPEST的優點是充滿正能量，表演能帶給粉絲共鳴與安慰。

（即時娛樂）

專訪（上）｜韓團TEMPEST疫下出道 靠音樂影像聯繫粉絲