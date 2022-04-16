余思霆巴黎旅行期間染疫︰大部分時間待在房間看風景 (14:28)

余思霆和好友Kris上月飛往美國旅行，余思霆後來轉到巴黎繼續玩，豈料感染了新冠肺炎，結果足足在巴黎逗留了10天才可離開。

她昨天在社交平台上載快速檢測由呈陽性到轉回陰性的照片，透露旅行時染疫一事。余思霆表示和好友出發前已有染疫的心理準備，但由於她們均打齊三針，而且這趟旅程有20幾日之多，覺得只要不是在回程前「中招」致不能上機就沒問題。豈料，計劃趕不上變化。余思霆說︰「就在要起飛回台灣的前一天，我們兩個雙雙確診了，我在巴黎，他在美國。就這樣，本來我的三天巴黎之旅變成了十天。」

余思霆回憶確診後的大部分時間也留在房間內欣賞窗外的浪漫風景︰「大部分的時間我都待在房間，看著窗外的浪漫風景，只有一天頭有點暈暈的，但其他的時間就像感冒一樣，有點鼻塞喉嚨痛跟一點點的咳嗽。等到一測到陰性，我就抓緊時間出去走走。雖然待在巴黎的時間好像變長了，但其實...（所以沒有Vlog），至少我終於知道為什麼巴黎叫City of Love。」

余思霆請大家不用擔心，因為她個多星期前已快速檢測呈陰性，目前已回到台灣，但好友Kris仍然在美國。

（即時娛樂）