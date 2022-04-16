360秒人生課堂｜前𡃁模郭玥彤因女兒一句話頓悟人生成就 (17:02)

無綫綜藝節目《360秒人生課堂》昨晚（15日）第2集請來前𡃁模郭玥彤（Celia K.）及「寄養之家」女主人Kaye Dong分享故事，張慧儀、陳浚霆、應昌佑現身旁聽。

Celia出過寫真，又拍過電影《一路向西》、《喜愛夜蒲3》，現已轉型做KOL的她與丈夫育有三個女兒。她回憶當年面對不少壓力，只要願意「長期打開心口」、出過寫真就會被歸類為𡃁模或死𡃁模。Celia說︰「首次開工拍三級電影，曾因要赤裸人前躲起來哭，後來好不容易脫離『動作女演員』行列卻仍遭定型，被指『唔三唔四』。有次有位媽媽認得我，問我為何突然『從良』，又問如女兒看了我的戲，我會如何解釋，令我頗難堪。」

Celia沒想到有天女兒無意中看到其主演的電影，她當時嚇得即時關掉電視，女兒卻真摯地讚她︰「唔好熄啦，我覺得你做得好好呀，媽咪！」Celia哽咽地說︰「我等了八年，一句那麼肯定的讚賞，我沒想過是我女兒說出來。我很感動，即使我的演藝生涯沒任何成就，原來我的家庭已經是我最大成就。」在丈夫鼓勵下轉型KOL的她笑言沒有後悔曾踏上𡃁模之路：「正是這八年歷練，那份堅持毅力成就了今天的我。」

Kaye當了六年「寄養家庭」，雖然知道來家暫住的小朋友將來未必記得自己，但仍想他們知道有很多人愛惜。Kaye覺得在付出過程中，她和家人也有很大的得着。嘉賓張慧儀2005年收養了兒子Hanson，她自覺有了Hanson後有很大的轉變︰「以前我唔蒲瞓唔着，有了小朋友後，我沒有去蒲的心。原來我不是自己想像中那樣，也有當好媽媽的潛質。」

陳浚霆10幾歲時在母親顧紀筠安排下助養第一個小朋友，至今已助養了多名孩子的他說︰「我10幾歲生日時，媽咪送了類似收據的東西給我，說那個是我助養的小朋友。我當時心想︰『吓？生日仲要我畀錢？』有一年，她帶我去甘肅探孤兒，我們跨越整座山頭。當時我住得很近學校仍遲到，我反省自己為何這樣。我發現我媽咪很有智慧，她令我體會到自己是那麼幸福。」

（即時娛樂）