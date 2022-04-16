林淑敏曾擔心有演完「大小姐」一天︰會否回到演路人日子 (17:50)

林淑敏10年前曾患乳癌，治療後康復。她早前接受港台《舊日的足跡》訪問時分享抗癌經歷。林淑敏憶述康復過程不簡單，打4次化療針也出現休克，有次打針後臉色變黑，需要醫生搶救。她說完成化療針後6、7年，仍有腦霧症狀，試過「斷片」、不知自己在說什麼、駕車回家時在路上兜了兩、三個小時。

她回憶與蘇玉華合演《On Call 36小時II》時，正處於完成化療針的階段，之前大家有講有笑，一開機就忘記所有本來已熟讀的對白。林淑敏說︰「她望住她，說不出一句對白，很尷尬，很難解釋。我知自己發作，只能不停道歉。她好好人，是位好好的演員。她一定覺得為何這個人不做功課。我一直沒向她解釋，所以很想和她說一聲『我愛你，蘇玉華！』」

林淑敏初入行時只視演戲為工作，大病後才問自己「既然無綫收留，以後的路應如何走」，決定精彩人生。2017年，林淑敏加入處境劇《愛‧回家之開心速遞》，飾演大小姐龍力蓮。她說︰「當初我做大小姐依然有客串其他角色，沒想到會影響大小姐形象。德高望重的大小姐，不可以突然變師奶。為了保持大小姐形象，我沒再接其他角色。」

提到與劇中飾演其丈夫「宋瑞輝」的許家傑非常合拍，林淑敏說其現實中的老公Tommy從未呷醋，還會扮宋瑞輝和她對戲。林淑敏說︰「許家傑和我老公相識，他沒來過我家吃飯，因為我屋企不招呼人，但他們會約上網打機。我和阿輝（許家傑）很有默契，將來拍完《愛回家》，我們可演龍鳳胎或兩兄妹，就像一家人。我們的遭遇很相似，他也曾在工作上不如意，我們都是在公司捱出來的。同期有很多人，不是人人都有好機會，要珍惜，大家拍住上。我話『將來你成為最佳男主角，我要靠你去搵林淑敏做你阿媽或者家姐，哈哈！』很難得在圈中找到一位真摯好拍擋，希望是一世！」

林淑敏曾擔心大小姐這個角色會有完結的一日，屆時會否回到以前演路人的日子。她說︰「患重病的經歷令我明白「本來無一物」的道理，為何要為擁有過的感到失落，不如現在咬緊牙關把事情做好。如果劇集真的有變動，我可以選擇退休或者繼續演下去。不去想將來會否有更大成就，人就會開心很多。我可以處於卑賤，又可以處於成功，最緊要過癮！這個角色由誰演都會好笑，我很幸運地被選中。」

（即時娛樂）