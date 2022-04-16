聲生不息︱王祖藍談製作初衷 林子祥：我想唱到100歲 (22:47)

無綫「首席創意官」王祖藍早前傳辭職，無綫發聲明澄清辭職傳聞不是事實，指王祖藍在內地為TVB執行多個節目製作。王祖藍執行的項目之一是TVB跟芒果TV合作的音樂節目《聲生不息》。大會今日公布有關節目內容，而王祖藍在辭職傳聞後開腔，在社交平台分享《聲生不息》的宣傳照，說籌備這節目的原因之一，是跟TVB 55周年台慶有關：「我一直在想著能為此做些什麼... ...」

王祖藍寫道：「大家好，我是王祖藍。籌備了許久的《聲生不息》，終於正式跟大家見面了。當下飛速的生活工作，讓我發現自己變得越來越懷舊。港樂對我來說，就是一味良藥。今年恰巧時逢中國香港回歸25週年和香港TVB台慶55周年，我一直在想著能為此做些什麼。十年的好兄弟也是這個節目的總導演打來電話說他們想製作一檔創新音樂綜藝，於是我們一拍即合便有了最初關於《聲生不息》的想法，並最終達成了芒果TV與TVB的此番合作。相信大家今天都已經感受到，我們的班底和陣容之強大與璀璨！在這裡，我也要感謝諸位新朋老友的鼎力加盟，共同圓夢！」

「作為華語流行音樂的一個分支，港樂曾經在整個發展過程中發揮了至關重要的作用。《聲生不息》旨在充當一座溝通兩地音樂人、歌手的音樂交流橋梁，讓當代年輕人與港樂產生情感共鳴、建立情緒聯結，完成港樂在新時代表達與傳承。我將同老朋友何炅一起，與來自兩地熱愛港樂的歌手，用『聲音』傳承『聲音』」，煥新港樂不息的韻律與生命動力。」

參與《聲生不息》的林子祥也有說感受：「#聲生不息全員曬港樂記憶#1975年我和我的band一起唱歌。唱歌這件事真的好過癮，我想唱到100歲。#聲生不息# 我來了!」

李克勤：「1989年拿到了人生中的第一個金曲獎，在之後的很多年，唱過的每首歌，都還記得當時的心情，對港樂的熱愛一生不變。這次來#聲生不息#，是次很好的機會，可以和好友們多多切磋。」

楊千嬅：「出道至今27年，也唱了27年歌，在#聲生不息# 裏繼續唱給你們聽。時光不老，音樂不停。 ​​​」

（即時娛樂）