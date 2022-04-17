鄭欣宜評MIRROR成員 讚「老公」Anson Lo有魔力 姜濤台上表現從容 (10:57)

鄭欣宜昨晚（16日）亮相谷德昭主持的《爆谷一周》，宣傳新歌《豐乳肥臀》。欣宜跟MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）將合作音樂會，欣宜表示在《全民造星II》才認識對方，她說：「因為第一季播出的時間，我還沒看，我到了《全民造星III》，才從第一季開始重看。」

欣宜大讚Anson Lo這個人像有魔法一樣：「他好正，他在台上有種魅力和魔力把我吸住，他的力量從何而來？我覺得他是能登上大舞台，一個很好的表演者，oh my god，he is amazing﹗（那你跟他合作跳唱是否很大挑戰？）是的，沒有對比﹑沒有傷害，所以我最近找私人健身教練，因為我發現練舞，不只學跳舞那麼簡單，我真的要鍛煉一些核心肌肉，我的力度才會夠，我還要很熟悉舞步，試想像他這麼用力，如果我跳錯一個舞步，忘了退回後面的話，他的手用力一揈，打到我的話，我不就會暈倒了嗎？」谷德昭笑問欣宜是否在社交網跟Anson Lo調情，叫對方做「老公」？欣宜笑稱：「Sorry，是他先跟我調情的。」

谷德昭問欣宜在MIRROR隊中再選多3個鏡仔合作，她會選誰？欣宜聞言嗌Oh My God，思索一會便說：「揀阿Jer（柳應廷），我很喜歡他的歌，我覺得他的歌好型，他的個人表演也出色，台上很放；當然還有姜B（姜濤），他在台上有種從容，我很欣賞這點；還有一個名額，好緊張，我隻手在抖震，我會揀AK（江𤒹生），因為他真的很有型。」

不過欣宜又讚Jeremy（李駿傑）：「我覺得他的那種妖，不是每個男生都駕馭到；Lokman（楊樂文）在Rap方面進步神速；Ian（陳卓賢）唱歌的聲音有種....（谷：有李榮浩Feel？）對對對，其實大家都好好；Alton（王智德）好搞笑，看回《造星》第一季，我很喜歡他。有時就是這樣合作，會有不同火花。」

（即時娛樂）