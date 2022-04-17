丁子朗認與緋聞女友林宣妤「認識中」 每次見湯洛雯都有心跳感覺 (17:00)

丁子朗18歲大學未畢業就從加拿大回港追夢，2016年參加港男奪亞軍而入行。獨自在港生活了6年的他早前接受商台《星光背後》訪問，他自言是名工作狂，可以為工作取消情人節約會，因此希望戀愛對象是圈中人。丁子朗解釋︰「回港入行後有過兩段關係，當中一段是圈外人，因對方不體諒我的工作而產生摩擦，最終分開。試過我跟戲中一個女仔拖手，她也會呷醋！拖手咋喎，我心諗，唔係吖嘛！再加上我們這一行拍攝日夜顛倒，她可能無法理解，為何這麼晚還要返工呢？還要是凌晨3、4點，返一個鐘後又收工，又或是返工返足一整天，甚至整個星期也不能見面。拍拖其實是找一個人陪自己成長，當大家方向不一時，或許分開是好事。」

談到另一段與圈中人的感情，丁子朗拒透露對方是誰，但被問到是否緋聞女友林宣妤時則說：「我跟她是很好很好的朋友關係。我們全班朋友也很close，全部也是由外地返港發展，例如我跟她一個來自馬來西亞，一個由加拿大回來，在本地最初沒什麼朋友，會經常相約聚會，特別不想在節日時一個人過。我跟她可以說是認識中的朋友。（不是男女朋友關係？）我們是很好的朋友。」至於因合作《青春不要臉》而傳戀聞的戴祖儀，丁子朗說：「這個就斬釘截鐵，NO！」

有指他曾情迷湯洛雯，丁子朗坦言未入行已視對方為女神︰「她真的非常漂亮，一直是我心目中的女神。」丁子朗遺憾湯洛雯身邊一直有男伴，沒想過展開追求，只可將仰慕之情藏起來。他強調女神只可遠觀而不可褻玩，又坦言至今每次見到湯洛雯仍有心跳感覺。他說︰「跟她每次say hi，我也很開心，會心心眼！」

（即時娛樂）