陳柏宇網上直播開騷 自爆被女兒伸手入口刮痱滋 (18:45)

陳柏宇（Jason）自3月開始進行直播Live《有我 IG Mini Live》系列，為疫情下的香港人打氣。有見第五波疫情每日確診數字回落，Jason昨晚舉行最後一次系列直播，特別為疫情期間患病在家人士打氣，女兒陳羿辰（Abigail，Abi）也有現身。演出期間，有確診的網民表示喉嚨痛很辛苦，Jason說︰「我很少喉嚨痛，但會生痱滋。我今日都長了粒痱滋，剛才唱歌時不小心咬到。有時Abi會伸手指入去我口刮我粒痱滋。」

除了因疫情而患病的人士外，Jason亦聯同願望成真基金一同為病童及家長打氣。曾受惠的Brian在直播中分享了自己的經歷︰「我願望是成為遊戲工程師，願望成真基金特別模擬了見工環境及程序讓我體驗，更聯絡香港的遊戲公司安排面試，我最終得到實習機會，學到很多遊戲製作經驗，希望大學畢業後可以再次返去遊戲界，成為遊戲工程師，長遠夢想是打造一款遊戲。」Jason聞言說：「我也喜歡打機，很欣賞寫game的人，希望你有天願望成真！」

昨晚的直播長達兩個多小時，Jason如開演唱會一樣，除了《永久保存》、《別來無恙》等主打歌外，也唱出多首滄海遺珠。有歌迷點唱他與洪卓立合唱的《支柱》，Jason一頭問號，不知道自己有這首歌，後來經工作人員提示才明白歌迷所指。他說︰「其實即是《繭》，這首歌曾在微電影出現，但製作團隊不喜歡本身的低音，最後將音調升高變成合唱，那次再做了一次就變成《支柱》。」

演唱到最後，Jason清唱了幾句鄭秀文《捨不得你》，說這個定時直播系列雖完結，他會繼續不定時開直播唱歌，下周會有公布。

（即時娛樂）