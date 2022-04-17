雷有輝兒子Matt拒靠父蔭 望憑實力踏上舞台 (20:06)

雷有輝（Patrick）偕兒子雷瑋陶（Matt）接受無綫娛樂新聞台《Star Talk》訪問時，表示受兒子影響再投入音樂創作，繼而推出專輯《二十才前》。Patrick說︰「他有天說想聽黑膠，所以立即添置器材，買黑膠唱片和他一起研究。在研究過程中，我好似返回從前那種感覺，很有衝勁寫歌，慢慢一首寫完到一首。再聽黑膠唱片，我和兒子多了共同話題，感情更好！」Matt說︰「聽黑膠時發現爸爸以前製作的歌很前衛，涉獵範圍很廣，有很多流行曲如張國榮的歌，都是爸爸或太極其他成員有份做樂手，發現原來佢哋唔係流！」

談到擔任爸爸歌曲《女同學》MV男主角，Matt說︰「不好意思拒絕，當時是爸爸說有首新歌找了我做MV男主角，我只是被知會演出。之前他有首歌叫《爸爸》，我都有份參與MV演出。當時我年紀小，所以都是被迫。我在拍MV方面很有經驗，簡直是有天分！我今次有點緊張，主要是怕完成品不好看，但我穿校服扮學生，一定比爸爸穿校服好！（MV內有被掌摑戲分？）我估不到是真摑，一共有10個女仔，前前後後又要試，每邊臉被打三巴，打了60幾次！」Matt直言對娛樂圈有興趣，喜歡音樂、演搞笑角色，也開始寫歌。他說︰「自己的音樂被人聽到一定開心，但知道自己一定要練得好好才能上台。如果純粹因為我是他的兒子就可以上台行過圈，我不想。」

Patrick表示將推出黑膠和卡式盒帶：「今次唱片的歌曲以1980年代為主，那個年代只有黑膠和卡式盒帶，所以為配合主題一直都想推出黑膠和帶。印製黑膠唱片時遇到障礙，因為疫情關係印製黑膠唱片的廠不多，而且要排隊等大概八個月，所以我會拿去歐洲印，希望今年內成事。」

（即時娛樂）