呂爵安孖毛姐中基趕拍新戲 無緣跟Anson Lo合體拍劇 (14:08)

呂爵安無緣跟Anson Lo再合體拍劇，但無損兄弟情。（資料圖片）

呂爵安今早11時又再開工。（Ig圖片）

有報道指呂爵安要跟毛姐趕拍新戲，加上他的檔期已滿，故未能跟Anson Lo合演新劇。（資料圖片/Ig圖片）

有報道指ViuTV新劇《百萬同居計劃》（暫名）沿用港版《大叔的愛》班底，除了呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、黃德斌、簡慕華和練美娟等，並加入柳應廷（Jer）及陳漢娜拍攝，令「Jerdanson」合作拍劇的傳聞似層層。

Edan日前接受電台訪問時，指聽過有這個project，但是否參演仍是未知之數。有報道指「田牧CP」再合體存暗湧，報道又稱Anson Lo帶陳漢娜入劇組，令Edan戲分大減。

與此同時，亦有報道指Edan今年會有兩部劇推出，包括《i.SWIM》和《季前賽》，加上有傳MIRROR今年7月在紅館開騷，Edan要在演唱會前，趕住跟毛舜筠（毛姐）和鄭中基拍新戲，所以才未能參與《百》劇演出，Edan和Anson Lo的兄弟情依然牢不可破。Edan今午在Ig限時動態貼了一張用特效吹脹自己的搞笑照片，並寫道：「想笑死我咩？」

至於陳漢娜回覆《明報》時表示：「睇完報道覺得得啖笑……其實同Anson Lo只係合作過一次，大家私底下完全唔熟，冇咩聯絡。我之前亦冇聽講過《百萬同居計劃》呢套劇。多謝關心。」

（即時娛樂）