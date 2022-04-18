黎姿上海居家隔離逾30天 感恩3個女兒懂事：訓練她們獨立 (18:36)

有傳黎姿（現名馬黎珈而）返內地參加節目《乘風破浪的姐姐3》，上月中她已經抵達上海，但遇上上海疫情嚴峻要封城，黎姿已經在上海抗疫30天，昨天（17日）她在社交網發文及貼片分享近况。

黎姿在滬抗疫期間，留家看書和煲湯，3個女兒亦相當乖巧，幫手煮飯及做家務，令黎姿大感安慰：「不斷收到大家慰問電話，所以首先跟擔心我們一家的朋友們說聲感謝。我們一切okay，有足夠食物和物資，你們的關心全部收到了。」

黎姿表示30多天的隔離生活，原本對她來說，是一件很難想像的事，但當經歷過，就會發現其實也有些意想不到的得着：「這段期間，最珍貴是多了一家人相處的時間。平日忙於工作，小朋友也要上學有自己的生活，一家五口也沒試過30多天24小時都待在一起。

趁這機會我們從早到晚一起玩、聊天、做飯、做家務，挺開心的。對小朋友來說，要一直留在室内不能出去活動是很難受的，好感恩3小豬都很乖很懂事，我能做的就是讓女兒用正面的態度，來面對並且互幫互助，也訓練她們學會獨立，要懂如何照料自己；也鍛鍊她們的耐性，不失為心靈上的一種修為。雖然活動範圍有限，說實話，日子過得很充實。

一切生活上大小事項都要親力親為，從打掃到換燈泡，照顧好家人，一天的時間過得很快，甚至感覺不夠用。體力勞動當作強身健體，又可以keep fit ，也不錯啊。

雖然偶爾有過擔憂的時刻，但只要學會換一個角度來想來看，視困難為學習和鍛鍊的機會，沒什麼不能克服的。近來這些日子，我的阿Q精神的確發揮了很大作用呢，簡單的生活也可以很滿足的。大家也要一起加油！

P.S.有我的畫面和照片是3小豬幫忙掌鏡拍攝的，效果我很滿意啊。大家覺得拍得好不好呢？」

（即時娛樂）