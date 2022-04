瑜伽導師林芊妤(Coffee)早前透露因老公家裏出了點事情,一家三口要立刻飛往澳洲,待辦妥家事便會回港。雖然身在澳洲,Coffee仍不忘做瑜伽,今天(18日)她在社交平台貼了於Redwood Forest做瑜伽的照片,畫面壯觀。Coffee還分享人生道理,她留言:「看見世界之大才認清自己的渺小,所以更不必把經歷和情緒放大,It's ok not to be ok. 我經常跟自己說的兩句話,難過時:Why so serious?遇到難題時:Nothing big deal!我經常提醒自己,最簡單的人才是這世上最快樂的人。Yeah!!!!that's it!!」 不少網民大讚Coffee的照片影得很靚呢!

(即時娛樂)