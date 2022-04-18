保錡@ERROR疤痕造型拍MV 邀偶像李靜儀演出冇自肥 (21:51)

組合ERROR成員吳保錡入行3年，正式單飛推出首支個人單曲《猥瑣》，歌曲由黃偉文填詞、Larry Wong作曲及舒文監製。《猥瑣》是一個外表猥瑣的人的自白書，保錡說：「猥瑣是別人望你的一種感覺。別人不鍾意你，覺得你猥瑣就是一世猥瑣，就算你是一個正常人，就算你幾努力，對對方幾好，你做的事都是令人討厭。有些人慘過做兵，因為連做兵也沒機會。」保錡特別感謝監製為他投放了很多心機，「錄歌之前，舒老闆用了幾日時間搵我唱歌的range，同埋用什麼方法唱《猥瑣》會較好，繼而在錄音時又會教我唱這個年代的流行歌應有的態度同情緒，因為《猥瑣》這首歌很講究歌唱技巧及感情運用，但我本身咬字最弱，唱得又不連貫，所以舒老闆今次特別為我在這兩方面加強訓練」。

這首慘情情歌MV由保錡的偶像李靜儀（Heidi）擔任女主角，這次是Heidi繼綜藝節目《ERROR自救TV》驚喜亮相後，二人首度合作。保錡表示邀請Heidi參與是跟團隊開會後得到的共識，「因為MV需要一個會演的演員擔任女主角，Heidi近年都是一位公認的電影演員，大家都覺得她非常適合」。找來偶像演出，但他未有自肥，二人在MV中沒有親熱鏡頭，最親密也只是Heidi用雙手推保錡入浴缸，保錡說：「我們是用作品說話，所以一定是以歌曲同MV能表達當中意思行先，就好像我在MV入面的造型是有疤痕，用以表達人生有好多傷痛都會留下瘡疤，只有自己先知，所以要走入教堂搵上帝哭訴。至於可以同Heidi合作非常開心，因為我真的很崇拜她，讀大專時已是她的小Fans，有聽她的歌、睇她的戲，可以同自己偶像合作，是難以形容的感動」。

今年成功單飛，保錡稱這是難得的機會去證明自己，「我的終極夢想是想成為一位歌手，但歌手不是自己覺得，是要別人說你是，你才是，所以今年的目標是想做很多大家唱K會唱、搭車時會聽，甚至是陪到大家成長的廣東歌」。

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（即時娛樂）