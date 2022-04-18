53歲伍詠薇有戲癮 學習事物增值 未有退休計劃 (23:10)

現年53歲的伍詠薇（伍姑娘），於1989年參加亞洲小姐競選並獲「最上鏡小姐」，同年簽約亞視出道，至今已入行逾30年，曾參與不少幕前演出；好像她相隔9年再拍無綫劇，在熱播中的《金宵大廈2》其中一個單元《雙魚》飾演恐怖單親媽媽，演技獲讚賞。熱中演藝事業的伍詠薇，說自己沒定下退休年紀，但不排除年華老去便退下來轉投另一行業。她承認一直有戲癮，沒有演出的日子，也不會讓自己疏懶，會不停翻看舊劇及一些自己喜歡的對白，在家操練做戲，「正所謂養兵千日用在一時，不讓自己生疏，就算沒戲拍，都會和行內人傾製作，可能再執導演筒，也去學習不同事物，增值自己，不一定為賺錢，雖然我很喜歡錢，人始終都要生活，多多益善。其實我持家有道，應使則使，但我樣子不似，似是一個消費力很強的女人」。不過，她自爆入行初期因虛榮心，曾試過瘋狂購物，一次過碌爆兩張信用卡，豪花幾十萬元；至26歲開始懂得理財，她才不再亂花錢。伍詠薇又強調沒被男人包養，自感幸運。

今年是伍詠薇與老公練海棠的結婚23周年紀念，她笑指估不到自己這匹野馬跟老公生活了23年，「我都不知他如何能馴服我？我們現在相處得很舒服，關係亦師亦友，是一個很好的傾訴對象」。雖然老公曾爆出約會異性，幸未造成婚姻危機，亦從沒講過離婚二字，夫妻二人全靠溝通將感情再昇華，「一隻筷子打不響，多謝他多年來對我的包容，基本上我們不鬧交，會去傾」。談到生育問題，伍詠薇表示跟老公達成共識，加上沒有長輩壓力，故一早已打消生仔念頭。

欲知專訪詳情，請留意明天（4月19日）明報娛樂版。

（即時娛樂）