DJ阿正香閨曝光 衣物堆積如山被嘲麻甩  驚見「老鼠屎」燈牌 (11:03)

由MIRROR成員李駿傑（Jermey）﹑商台DJ黃正宜（阿正）聯同收納執事阿橙、氣場執事Jan Jan主持的ViuTV新節目《GO！執！事務所》昨晚（18日）首播。

首集名為「痴女雜物收藏『家』」，製作組到訪阿正的香閨，她家中頗亂，雖然有大衣櫃放衣物，但由於衣物多到堆積如山，收納執事阿橙幫她整理及教她收納技巧，總算將衫褲擺放好；另外，愛戴帽的阿正，平時只將大堆帽塞在一個儲物架，令帽子變形，阿橙教她用伸縮桿和夾子，放在儲物架內，將帽子整齊掛好，阿正見狀大感興奮，更笑指覺得自己似女明星。

之後輪到JanJan出場，她發現阿正衣帽間有很多環保袋和紙袋，還有背囊及寫上「老鼠屎」燈牌，阿正解釋：「我們為Edan（呂爵安）做的，我哋膠戰成員一起做，但是那班賤人不肯拿燈牌回家，因為我自己住，結果塞在我家中。（要不要？）要啦，因為是訂做，我覺得他們（MIRROR）一定再開演唱會，MIRROR接下來一定會再開演唱會嘛，到時再用（燈牌）。」執完衣帽間後，JanJan指衣帽間很多塵，阿正指自己是「紅塵滾滾」的女人，JanJan則揶揄她是「麻甩女人」。

接着輪到「首席執事」Jeremy登場，阿正一見到Jeremy即表現嗒糖：「我屋企好耐冇出現男人。」JanJan繼續爆阿正睡房只有塵﹑亂和臭，阿正笑指：「唔明點解話我屋企臭，激死我，明明我自己都聞唔到，我只係聞到冷氣機有臭味。」

節目尾聲播出今晚（19日）預告，見到Jeremy幫阿正執拾其間，見到個爵字燈牌，阿正說：「不如你（Jeremy）拿走啦，呢個我唔要。」Jeremy笑說：「我幫你丟咗佢。」阿正聞言笑稱：「我會畀人打死，唔好呀，對唔住呀﹗」之後Jeremy又發現阿正將他的海報隨處放：「將咁重要Poster放喺地下，你知唔知出面幾多人想要呀？」

（即時娛樂）