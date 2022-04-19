金宵2｜39歲趙頌茹淡妝Look獲讚 陳山聰被爆戴假髮演出 (14:16)

39歲趙頌茹在劇中演私影妹，穿起Cosplay服裝沒有違和感；陳山聰則被爆原來戴假髮演《金宵大廈2》。（大會提供）

無綫劇《金宵大廈2》昨晚播出單元六《仿客（上）》，由趙頌茹、熊倬樂及陳國峰主演。

劇情講述單親媽咪羅伊麗（趙頌茹飾）與兒子張梓朗（熊倬樂飾）相依為命，伊麗終日忙於糊口，梓朗則從小已甚為懂事，更經常反過來照顧母親。一次工作機會，伊麗認識了區議員候選人何懿星（陳國峰飾），經他的鼓勵後重拾自信，正當伊麗對前景充滿憧憬，卻慘遭包租公侵犯，無力保護母親的梓朗大感自責，此時神秘力量Mimi接近梓朗，Mimi於伊麗童年時也曾一度現身。

是次演出對於趙頌茹來說是挑戰，39歲兼育有兩名女兒的她，在劇中為維生，擔任私影妹及「性感」拉票人員，穿起Cosplay及性感服裝時不但零違和，淡妝上陣的她更獲讚保養得宜。

監製葉鎮輝（阿細）對於趙頌茹表現讚口不絕：「杜之克先生因為覺得佢好有心機演，又覺得呢個角色對佢有發揮，所以搵佢演。佢好有心做，我最初唔識佢，但佢真係好專業，拍落都覺得冇搵錯人。可能佢有小朋友關係，所以同梓朗都好夾，又演到媽咪嘅感覺，其他未結婚、未有小朋友嘅演員係畀唔到呢啲感覺。」

主角陳山聰接受無綫娛樂新聞台專訪時曾透露，劇中不少配飾及衫褲鞋襪是私伙，當中包括Maurice戴的文青Feel眼鏡。談到山聰造型，監製阿細笑指當初與服裝指導為此搲爆頭：「佢拍完《超能使者》後剷短個頭，我同形象指導當時諗到頭都大埋、先諗到呢個造型，因為佢真係剷得太短，所以要用假髮，係用真髮做嘅假髮，市面上都買到。」

李施嬅亦同樣對角色造型「貢獻」不少，監製阿細更笑指可能是施嬅從演以來最「甘」一次：「佢有提過拍咗咁多劇，未試過造型要做咁耐同做咁多次，每次都超過10粒鐘。」

（即時娛樂）