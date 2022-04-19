陳山聰靠模仿劉德華被賞識 金融風暴摧毀歌手夢 靠「左輪」突圍 (17:05)

陳山聰接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，並與主持潘盈慧分享入行經歷，以及多年演藝路的苦與樂，節目於昨晚及今晚一連兩集播出。

明年便是山聰入行30周年，當年山聰是劉德華粉絲，仍然在學期間，已經常流連港台博見偶像一面；由於出現次數頻繁，連華仔也對他有印象。之後機緣巧合，山聰面試《歡樂今宵之四大天王模仿大賽》並順利入圍，為演藝路揭開有趣刺激的第一頁，「我同學臨last minute陪我坐的士上廣播道，我唱咗兩句就畀人叮，當時仲諗住玩吓咋嘛。點知兩日後真係收到入圍電話，華仔當時見到我都打咗個突」。當年山聰與華仔同台合唱《長夜多浪漫》，當年頗為英俊的山聰，年紀輕輕不但毫不怯場，且唱歌聲線激似華仔呢！

之後山聰接獲不少邀請其加入演藝圈的電話，不過遭山聰媽咪以他年紀尚輕為由拒絕：「當時我中五都未畢業，之後攤咗一段時間，華仔助手話華仔搵我，當時我仲以為華仔搵我做助手，開心到不得了。」結果華仔帶山聰見其當時的經理人，並給了山聰更大的意外驚喜：「佢話華仔想簽我，我直情呆咗，返去即刻同阿爸阿媽講劉德華要簽我！」

山聰表示當年做歌手實力不算強，故主要賣青春及賣陽光，可惜遇上金融風暴而結束僅4年的歌手生涯，「之後我上咗內地拍劇，亦係我第一次認識伍詠薇」。山聰透露處男劇集作品是《男人四十一頭家》，並笑指當年連撳個門鐘都緊張過人，相當搞笑。

由於當年演技尚未到家，山聰指上完內地拍劇後，便再沒有演藝工作找上門。為了生計，山聰放下藝人身分，轉行做過兼職sales及為本地設計師打理店舖，之後雖獲賞識試做Assistant Designer，但由於心繫演藝圈，山聰最終輾轉返回無綫，並轉戰旅遊節目主持：「嗰時我拍好多旅遊節目，幾乎一個月一個trip。」

靜待拍劇機會的山聰，憑《情牽百子櫃》「回歸」劇集拍攝，之後2009年再憑《學警狙擊》「左輪」一角成功入屋，山聰憶述當年被監製黃偉聲睇中經過，「有日我光頭同戴住超，去咗七樓同啲監製打招呼，聲哥見到我就同我講話《學警》有個角色好有發揮，我一聽到腦海已經有晒造型，就問聲哥可否畀我試吓諗造型，跟住我試完後，聲哥話『就係呢個喇』。因為聲哥一個信任，畀咗我好大發揮，嗰時開始有觀眾同監製留意我」。

（即時娛樂）