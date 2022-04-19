古天樂拍片發放正能量 為DSE考生打氣：人生就係「學苦」 (17:43)

疫情肆虐下，各行各業都大受影響，影帝古天樂（古仔）拍片為大家打氣，當中的「大家」，包括社會未來的主人翁：一班於疫情中仍一直為學業奮鬥的學生。古仔表示他們及家長們在這幾年，經歷了不一樣的學年，每天、每星期也在適應當中的變化。古仔拍了一條名為「學‧苦」短片，為學生們帶來一點鼓勵，尤其即將開考的DSE考生：「大家一起加油，撐住！」

古仔在片中說：「各位同學，歡迎大家入讀呢間學府，我唔係呢間學校校長，我同大家一樣，都係呢度學生，每個人一出世，都喺呢度上堂，讀的只有一科，呢一科會有無數次考試，而呢份卷可能係歷年嚟最難答，第一條題目，就算盡咗力，都係未知點答（「如何讓疫情真正結束？」）。諗住答下一題先咩？點知係承接上題（「疫情再爆，學期如何是好？」）。之後的每一條，都唔係容易，冇得選擇的選擇題，點都計唔通的數，分析唔到的困局，再聰明再勤力的同學，都會苦無答案，呢一科就係人生，因為人生，就係『學苦』，你會學識呢個世界，唔會所有路都係易行，唔會所有門都係會開，等價付出唔一定有等價交換，但你都會學識，只要盡過力，唔一定需要考第一，或者等緊我哋的，未必係一個最滿意答案，但一定會係一個更加好的自己。」

（即時娛樂）