Edan指胞妹微胖有福氣 爆MIRROR今年12月前開騷 (20:08)

MIRROR成員呂爵安（Edan）今天（19日）接受鄭裕玲（Do姐）電台訪問，宣傳跳唱新歌《Elevator》。

Edan和胞妹「小如豬」兄妹情深，Do姐亦讚「小如豬」靚女，Edan指兩兄妹年齡相距8年，他說：「我由細湊到佢大，細個好friend一齊玩到依家，感情好好。（她怎看你？）佢又冇乜特別，佢成日嫌我煩，我一返家就會黐住佢，我問佢『有冇掛住我』，佢答『冇喎冇喎』，佢有時會笑我一起身好樣衰，成頭亂晒、冇化妝兼戴眼鏡，『嘩！唔明點解啲人會鍾意你』。（她有沒有表達想入娛樂圈？）佢又冇咁樣講過，但佢唱歌跳舞都叻，但佢暫時有啲微胖，返去畀佢鬧死，佢依家比較有福氣，我成日同佢講你都夠福氣，不過佢都好乖好叻，準備考DSE，未來有意向入行，我都會支持。」

有報道指Edan未能跟盧瀚霆合體，拍攝ViuTV新劇《百萬同居計劃》，Do姐問他有沒有轉機改為客串？Edan說：「上次做訪問有問過，當時我都唔夠膽肯定，都係等消息，未知係咪參與，冇正式公布。」

有傳陳漢娜有份參演，故Edan戲分被刪淪為配角，他說：「我有睇報道有個女仔（陳漢娜）畀人mention喺入面，以我所知佢唔關事，佢好似冇份參與劇集，我睇到都覺得搞笑。（傳有她個名？）所以覺得搞笑。（你會拍？）我都想，但撞期拍唔到，雖然係（港版）《大叔的愛》班底拍劇，得知黃德斌未必做到，Stanley（邱士縉）又唔得，咁既然唔齊人，下次齊人再玩，但前排先知德斌ok，得番我唔得，有啲嘢係注定。（客串一角？）我唔介意，老實講暫時未知有冇，如果有我都希望一齊玩。（拍兩日？）梗係得啦。（傳你被搶戲分所以不拍？）首先我覺得好好笑，我喺公司出名乜都做，有時甚至花姐（經理人黃慧君）叫我唞吓，我話唔得，一定做，我鍾意做嘢，無論演戲唱歌，我都係出道3、4年，你點會有得揀嘢做，我何德何能做到？」

Edan坦言本身好多工作已傾好，奈何因為疫情關係而要推遲：「導致一啲本身早接咗工作，個期都退埋，撞咗期，加上唔可以delay關係，所以冇辦法之下就咁樣。（有什麼工作？）比如《季前賽》，因疫情delay好多，我嚟緊同鄭中基、毛姐（毛舜筠）拍電影。」

Edan表示稍後要準備MIRROR演唱會，他劇透少許：「演唱會喺將來發生。（7月定8月？）今年下半年會發生，12月前。（唔會賀聖誕？）係呀！（7月？）唔知喇！」談到跟毛姐及中基的新戲，Edan表示新戲跟中基再演父子，反而和毛姐演鄰居，他稱新戲屬喜劇，裏面有曾合作過的演員，令他倍添親切。

（即時娛樂）