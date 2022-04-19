陳山聰慶幸昔日經歷成就自己 看得開不再執著  (23:11)

現年45歲的陳山聰，明年便入行30周年，在圈中打滾多年曾遇過不少挫折；雖然山聰相信有平行時空，但他不會選擇回到人生最低谷時期改變命運，因覺得命運天注定，既已安排好，何必改變。「沒有以前的經歷，就沒有現在的陳山聰。如果改變了經歷，可能就不會有《金宵大廈》及《金宵大廈2》」。他認為甜酸苦辣都應該要接受，每個人的人生都有自己的命數，經歷才令自己成長。

山聰慶幸昔日經歷成就了今日的他，亦很幸運遇到《金宵大廈》及《同盟》等劇中的好角色，希望未來會有更多更好的角色，呈現在觀眾眼前，就算客串或將來做甘草亦不介意。他視演藝事業為終身職業，但明白花無百日紅這道理，終有一天會由高處跌下來，跌下時就要接受。「我現在看得很開，以前執著，因為年輕不夠成熟，又沒有人生經歷，什麼都想要、想得到。年輕的我時常發夢想攞獎，但現在獎項對我來說不是最重要，最大滿足感是得到觀眾認同，所以我很珍惜每一個演出機會」。

山聰有過4年的歌手生涯，但這亦是他最沮喪的時期，當年他有公司悉心照顧、有很多粉絲追捧，無奈遇上九七金融風暴摧毁其歌手夢，其後重返無綫等候拍劇機會，結果等足5年。「公司只安排我做旅遊節目主持，經常想拍劇，當時真的很沮喪，不停問自己『為何沒有人搵我拍劇』，一等就5年，開始有人找我客串，最記得第一齣客串劇集是林志華監製的《情牽百子櫃》，飾演姑爺仔。直至添哥（李添勝）找我演二世祖，他又給我很多演出機會。今日我能夠由反派演回正派，作為一個演員是開心的」。山聰相信每一位演員一步步走來都不容易，現在每位成功或仍在拼搏中的演員，大家都知道演員生涯走每一步都有血有汗，要敬業樂業才做到。近幾年山聰試過有樽頸位，自覺有不足的地方，幸好監製賦予一些角色衝擊他回復初心，激發起他的小宇宙，妻兒亦是其工作動力的泉源。

欲知專訪詳情，請留意明天（4月20日）明報娛樂版。

（即時娛樂）