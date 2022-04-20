金宵2｜趙頌茹與Mimi同歸於盡 結局悲慘令觀眾意外 (15:07)

無綫劇集《金宵大廈2》昨晚播出單元《仿客（下）》，講述趙頌茹飾演的單親媽媽羅伊麗，與陳國峰飾演的何懿星日久生情，惟伊麗後來發現被何懿星利用，Mimi再次出手懲戒壞人。伊麗意識到Mimi可能與自己內心怨念有關，醒覺後力圖挽回價值觀已被扭曲的兒子梓朗，可惜事情已一發不可收拾，伊麗最終選擇與Mimi同歸於盡。

伊麗因貧窮、弱小、受盡欺壓與委屈，內心積壓大量負能量而衍生出Mimi；梓朗就因為愛媽媽，將Mimi的極端行為「英雄化」，最終釀成悲劇。《仿客》結局悲慘，令不少觀眾意外。監製葉鎮輝說︰「其實海報有媽媽就是Mimi的貼士。有人指怨念愈深就會孕育出負面情緒的怨魂，這個怨魂會做出你平時不會做的事，科學解釋可能就是人格分裂，但因為《金宵》是奇幻，所以將Mimi實體化，希望觀眾視覺上會更易投入。伊麗最終的錯誤決定是想保護兒子免受怨念影響，延續悲劇。故事結局孤兒院地上的畫，說明梓朗最終還是明白了媽媽伊麗的苦心，算是苦中一點甜。」趙頌茹親身上陣飾演Mimi，監製表示上妝時間大概兩個多小時，已是較簡單的「變裝」。

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（即時娛樂）