阿正廚房驚現半隻「小強」 笑稱靠MIRROR海報「上樓」 (17:11)

由MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、商台DJ黃正宜（阿正）、收納執事阿橙和氣場執事JanJan主持的ViuTV新節目《GO！執！事務所》昨晚（19日）播出第2集「痴女雜物收藏『家』（下）」。Jeremy幫阿正執拾家居，阿正將貓籠當作儲物架，內藏不少雜物。阿正在《膠戰》化身「花癡」冧爆魏浚笙，她的家中被發現有30張印上「『笙』年快樂」字眼的揮春，阿正還當場派給工作人員，她向Jeremy笑稱：「有一次做訪問，有人留言祝我同Jeffrey快啲結婚，佢哋以為係真，我想講，come on，我哋只係熒幕情侶，真係唔好信以為真，我都好想Jeffrey同女友快啲結婚。」

阿正執東西時，竟發現1000元利市；Jeremy同時發現阿正將MIRROR和他的海報亂放，阿正聞言即搞笑說：「呢個我同你講，我買樓就靠呢疊（指海報），如果有日有記者問我，你第一桶金係點掙番嚟？但我唔捨得賣，呢個好有紀念價值，我唔會賣。」

執拾完客廳及睡房後，輪到收拾廚房，其間Jeremy落手落腳幫阿正抹廚櫃，JanJan亦再次說阿正屋企好臭，字幕亦打出：「你屋企『氣』場真好差。」阿正聞言說：「依家我發爛渣，成日話我屋企啲嘢好臭。」當他們打開雪櫃，阿正立即阻止：「唔好睇雪櫃，雪櫃好臭。」之後Jeremy打開雪櫃，有大陣異味飄出，Jeremy說：「好大陣蘿蔔糕味。」

JanJan之後拉開廚櫃時，赫然發現裏面有半隻蟑螂頭，阿正說：「我擔心大家嚟我屋企執屋時，會見到啲奇怪嘢，我覺得極其量係前度物品、蜘蛛呀，半隻蟑螂頭？OK，我又輸咗，我心諗應該唔會再有『小強』，因為我盡咗好大努力殲滅佢哋，但估唔到仲有半隻。」

（即時娛樂）