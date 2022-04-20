360秒人生課堂｜戴耀明「怕悶」立志當演員：我唔係茄喱啡 (18:26)

由林盛斌（Bob）主持的《360秒人生課堂》，明晚（21日）及周五（22日）嘉賓分別為有「無綫御用傻人」之稱的戴耀明、因在YouTube落廣告惹來極大爭議的車志健（Brian Cha），以及經歷過無數人生起跌、曾憑《倩女幽魂》勇奪金馬獎最佳改編劇本的著名編劇阮繼志。

自小被懷疑過度活躍的戴耀明，因為「怕悶」便立志當演員：「今日可以做飛機師，聽日可以做律師，後日可以打劫阿婆，諗起都開心！」在無綫當了多年小角色的戴耀明，雖然參演過無數古裝、時裝及民初劇，劇種溫情、搞笑至勵志皆有，做過的角色亦有記者、綁匪及日本軍官等，可惜仍然有觀眾記不起他的名字，更曾先後兩次在街上被指是「茄喱啡」，過程則與其演藝路一樣，有悲亦有喜；分享尾聲，戴耀明回復正色強調主題謂：「我唔係邊個邊個，我亦唔係茄喱啡，我個名叫做戴耀明。」

在360秒的分享過程中，戴耀明除了大談當小演員的辛酸，也不忘細數亡父離世對他的影響，以及對年邁母親的種種歉意與愧疚。戴耀明透露母親思想單純，最大心願是他能找到一個好的女伴，背後原因更暗藏洋葱。戴耀明在其社交網亦留言預告：「有些東西，掙扎咗好耐，到底應唔應該講！到最後，都係講咗…死就死啦。」

擅長撰寫劇本的阮繼志，其人生經歷竟然比所有戲劇更具戲劇性，他自己亦以「心電圖」形容他坐擁無數高低起跌的人生。阮繼志故事的震撼之處，是雖然他看上去比其他人幸運、不停遇上人生高峰，但上天亦永遠在其最得意的時候，給他重重一擊打回原形，甚至要面對更難的前路。難得的是「屢戰屢敗」的阮繼志依然願意「屢敗屢戰」，接二連三的挫敗，並沒有奪走他樂觀的性格及鬥志。最後阮繼志以已故填詞人黃霑經典作品《家變》的一句歌詞「人間的波折，經得起挫折，始終都會不枉此生」為演說作結，為聽眾帶來反思及鼓勵。

（即時娛樂）