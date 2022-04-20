馮允謙7月處男個唱挑戰四面台 胸肌若隱若現 感激忠粉谷底鼓勵 (18:40)

今年是馮允謙（Jay）出道10周年，Jay宣布將於今年7月2日至4日假九展Star Hall舉行一連3場「馮允謙Have a JAY Time 2022演唱會」，並首度挑戰四面台。今日演唱會海報曝光，一向守身如玉的Jay，激罕解開衫鈕，貼身上衣令胸肌若隱若現，非常吸睛。

他說：「今次海報拍攝，喺設計師Kenji屋企嘅花園取景，藍天白雲仲有小河流，好有大自然感覺。今次影相最大挑戰，係我前兩日同屋企人上郵輪玩，好開心，食咗好多嘢，嚟到影海報時就知驚！」Jay胸肌結實，拍攝團隊更為Fans謀福利，不停解開Jay的衫鈕，挑戰他的性感尺度：「唔知點解工作團隊個個想我騷少少胸肌？不停除我啲衫鈕，有少少尷尬，好驚啲肥膏『咇』晒出嚟！多謝攝影師好叻，搵啱角度，影到好靚！」

今年是Jay出道10周年，夢想成真舉行個唱，他非常興奮和期待，最感激一班忠粉：「最多謝係Fans，好多由我初出道就一直陪伴，畀好多鼓勵和支持，有段時間我冇自信心，甚至想放棄唔再做歌手，係佢哋無放棄我，不斷傳訊息叫我加油，成日問我幾時出歌，畀咗好大嘅力量令我堅持，我會做好今次演唱會報答佢哋。」

個唱開騷倒數尚餘70天，Jay透露正努力減磅，他說：「去年減咗15磅，但自從爸爸返咗香港同我一齊住，呢半年佢日日煮好多好好味嘅嘢畀我食，我唔食佢會嬲，作為孝順仔一定要食晒，結果重咗10磅，就嚟開騷我真係唔可以再食。」因為要排舞練歌，加上工作量大增，Jay減磅計劃順利進行中，另一挑戰是背歌詞，他笑說：「我記性唔好，要記晒啲中文歌詞要花好多時間，所以我將演唱會嘅歌放晒入playlist不停聽，瞓覺都聽，希望發夢都記得。」

（即時娛樂）