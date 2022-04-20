蔡思貝物色00後女生參加港姐 拒提參選時回憶：最重要向前看 (20:41)

由林超賢擔任總監製的無綫劇《廉政行動2022》，今天（20日）於電視城舉行記者會。無綫助理總經理（戲劇製作）兼《廉》劇監製曾勵珍，率領袁偉豪（Ben）、蔡思貝及陳敏之等演員出席，身處內地拍劇的譚俊彥亦拍片支持。

對於新一屆港姐競選已經展開，身為師姐的思貝表示，會呼籲身邊00後女生參選。對於同屆冠軍陳凱琳在日前一個港姐節目中，重提當年參選時因磅數受抨擊而落淚，可有勾起她參選時辛酸回憶？思貝笑言：「過去的就不要提了，最重要向前看，參選港姐的確有很多難忘的事情，當然有好有不好，有要學習的地方，也有得着的地方。」

談到網民近日重提Ben之前在節目中，向周勵淇說的一番話：「銀包得嗰廿元點夠膽追你呀？」而引起熱議。Ben留意到經常有網民將這句對白打在其社交平台的帖文，他解釋成件事其實加入戲劇效果，講他25、26年前，試問一個中學生在港鐵站見到一個靚女，真的會不敢去認識，於是將它成為當日拍攝的一句對白，大家有時不需要太認真，誤以為真。Ben表示太太張寶兒未有不開心，反而是他還未釋懷，希望大家高抬貴手。

對於太太的新相被指似李施嬅，Ben亦有留意，覺得只是化妝問題：「由得別人怎樣講怎樣寫，我對這些已沒有感覺。（是否太太最靚？）這當然。」

（即時娛樂）