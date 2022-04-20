讚《Again My Life》節奏明快冇悶場 Do姐冧爆李準基：睇得又打得 (22:05)

韓星李準基孖金智恩主演的Viu Original原創韓劇《Again My Life》，開播以來叫好叫座，登上「黃Viu煲劇平台」人氣劇三甲位置。新劇不但帶挈李準基人氣再度急升，就連星級韓迷Do姐（鄭裕玲）也抵擋不了他的魅力，除了自認「基迷」，大讚準基oppa睇得又打得，還呼籲觀眾必睇劇集精彩打戲。

Do姐不時在電台節目《口水多過浪花》分享煲劇心得，與眾同樂，昨天（19日）她在節目自爆早於《月之戀人─步步驚心：麗》時期，成為李準基粉絲，不但激讚男神相貌標緻，「靚到不得了」，又直言「我幾鍾意呢啲樣」！Do姐近日關注《Again My Life》，更透露自己追足4集，大讚劇集節奏明快，「我鍾意呢套戲係因為佢（節奏）好爽，唔會拖，同埋你會有少少覺得，如果我有一個咁嘅機會返去以前，讀書嗰陣有好多犯錯，或者見到同學行差踏錯，你可以幫佢」。

提到李準基的「童顏」引發網上熱話，主持人迪偉直言劇中回到高中的準基oppa外貌「Amazing」，Do姐也補充：「佢啱啱過完40歲生日，真係離晒譜！佢皮膚好好，白白淨，但係又打得。」她還激讚第一集的西裝打戲拍得唯美，拍檔也笑指劇中西裝在主角加持下已經賣斷市，可見李準基的帶貨能力！至於《Again My Life》的必睇位，3主持人認為是動作場面，Do姐說：「每集都有，李準基每一集一定有一場打戲！」

李準基接受「黃Viu煲劇平台」越洋專訪時透露，起初曾推卻劇本：「一開始我很擔心，因為我總是扮演為正義而戰的英雄、努力生存的人物，所以大家都說我的角色是鮮血、汗水和淚水的化身，我知道我透過這些角色展示了我的魅力，但是我不禁擔心起我的演員生涯。正當我有這樣的擔憂，我遇上了這個角色，也因為我有這樣的顧慮便禮貌地婉拒了。我獨自思考了很多關於職業生涯的事情，感恩導演再次邀請我飾演『熙宇』，我以當時的狀態閱讀劇本、確信自己能夠消化角色，所以便接拍了，我相信這是命運。」

（即時娛樂）