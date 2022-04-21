因《倒轉地球》開拓跳舞市場 陶大宇客串MV 搵麥秋成排舞 (15:51)

陶大宇以正能量大使身分獻唱《唱這歌》和《倒轉地球》兩首歌，他特設舞步「劈」走疫情。（鍾一虹攝）

陶大宇今天（21日）以正能量大使身分現身觀塘的商場活動，獻唱《唱這歌》和《倒轉地球》兩首歌，他特設舞步「劈」走疫情，帶領全場「噓」走衰氣，又大派禮物，跟現場觀眾合照。大宇表示首次在香港公開演唱《倒》，覺得戴上口罩表演增加難度，跟之前到電視台除罩演唱，感覺很不同。

大宇又指在社交距離放寬日出席活動，有多重意義，可趁機會接觸大眾，為工作向商戶找數，兼且紀念英女王壽辰，他說：「第5波疫情自1月爆發，近幾個月都好少見人，我唯有留家做運動、煮飯，去保持住良好心態。」

他打算相約朋友食飯聚會，帶已接種兩針疫苗的媽媽逛街，又說：「近2、3日市况幾好，市面明顯多人，見到市民不再驚，有信心出街消費，希望大家逐步回復正常生活，希望政府派多點錢給大家啦！我之前掙的錢已使晒喇。」

大宇陸續會為接下的工作找數，但要配合防疫隔離措施，檔期都打亂了，他預算下半年才會再北上登台演出5場騷，目前為即將推出網劇《女法醫JD》宣傳，同時他在港接到新工作，將為MV客串跳舞，他笑說：「想不到《倒轉地球》幫我開拓了跳舞市場，我請了麥秋成為我設計舞步，再配合特效，相信會令觀眾開心。」

（即時娛樂）