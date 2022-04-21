被Jeremy「霸道總裁」甫士冧暈 阿正暫忘魏浚笙：Who's Jeffrey (16:32)

由MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、商台DJ黃正宜（阿正）、收納執事阿橙和氣場執事JanJan主持的ViuTV新節目《GO！執！事務所》昨晚（20日）播出第3集「多貓藝術『家』」，4人去了一對同居情侶的家執屋，家裏有幾隻貓，地方夠大，光線亦充足，只是雜物很多，不少東西也亂放，未能用盡收納空間，4位主持幫他們分類執拾。

屋主阿初直認家中多雜物，而且會重複購買東西，加上本身「冇乜手尾」，無形中跌入「雜物黑洞」，買完又買或忘了將東西放的位置，阿橙說：「有時買仲快過搵。」阿初亦說：「特別係啲價錢唔算貴的嘢，好似五金工具。」阿正則表示：「好似霸道總裁：冇咪買囉！」此時在旁的Jeremy「霸道總裁」上身：「自己拎去，攞去！」冧得阿正開心拍掌大叫：「你演繹得好好，可唔可以演繹多一次？」Jeremy再次cool爆演繹：「攞去啦！」阿正則興奮表示要跟Jeremy一組：「我今日好有動力！」

此時JanJan問阿正：「你想要Jeffrey（魏浚笙）定Jeremy？」阿正搞笑說：「喺呢度梗係要Jeremy啦！Who's Jeffrey？換咗節目，當然要換埋人，係咁玩！」不過Jeremy卻向阿正派檸檬：「我決定同JanJan一組。」阿正即尷尬死撐：「可以呀，我不嬲都想同阿橙一組。」不少網民讚4位主持表現生鬼，更指阿正和Jeremy產生意想不到火花。

（即時娛樂）