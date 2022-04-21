林盛斌感恩有家庭有事業 盼《360秒人生課堂》成代表作 (17:05)

林盛斌（Bob）接受許文軒主持的TVB娛樂新聞台《Star Talk》訪問，分享主持新節目《360秒人生課堂》感受。

他說︰「我一直想有一個很標誌性的節目，希望這個節目會成為最代表我的節目，就像『獎門人』會想起曾志偉、『智叻星』會想起陳百祥。我有份籌劃節目，以前看外國及內地這類型節目時，覺得很有正能量，如果自己有天可以做到這類型節目就好了！我做遊戲節目、搞笑節目一樣能帶歡樂給大家，如想再高層次，令人有反思，給大家正向思維，不如試做演講節目。我覺得這個節目會是我演藝生涯中一個很重要的里程碑。」

阿Bob坦言主持時有點緊張︰「我在其中一集有份做演說家，做Talk騷時講兩小時也沒問題，今次發現講六分鐘並不容易。每次錄影及節目播出後，也有人讚自己，我很放心。原來我做正經節目，也有觀眾認同，很有滿足感。」

談到家庭事業兩得意，阿Bob說︰「我覺得自己家庭有B+，目前仍在努力，希望慢慢變A-。我和家人的相處都是慢慢學習得來的，就像現在了解多了，知道大女已長大了，不可以鬧，要像朋友般聊天。另一個感恩的就是事業，我覺得自己有B，由做Sales到入電台做主持，再拍電視、電影，一直也很順利。近年投資多了，由最初沒什麼錢賺，到現在一年比一年進步。」

阿Bob說他每天早上刷完牙就會對鏡中的自己說︰「我說『今天會是很美好的一天，會有很多好好的事發生在我身上。Bob，你是最好』，講完很有能量！」

（即時娛樂）