姜濤慈善D.I.Y.限定店明揭幕 姜糖提早朝聖打卡 (17:54)

媽媽級姜糖Africa（右下圖）表示由《全民造星》開始已喜歡姜濤，一對仔女也受她影響，成為姜糖一分子。（劉永銳攝）

人氣王姜濤本月30日迎來23歲生日，姜濤香港後援會的一眾「姜糖」（粉絲暱稱）響應偶像早前在社交平台呼籲，把生日應援集資用來幫助身邊更多有需要的人，同時在尖沙嘴The ONE和銅鑼灣皇室堡，設置2個不同主題的慈善期間限定店，明日（22號）開始，為期1個月。

在尖沙嘴的「22+1=Keung To慈善D.I.Y.限定店」，以生日派對為主題。現場設有5大打卡場景，包括：不同姜濤造型的14米打卡牆、我最喜愛的男歌手造型小姜姜、天使善心小濤濤、Keung To Yummy Burger及KT 22 +1 TV Show。

另外還會義賣多款精品，有5款限定店特別版手機殼，以及指定日子出售的咕𠱸、手提電腦保護套及布袋，每日限量135個籌，所得收入扣除成本後，會全數捐給多間與兒童、毛孩及弱勢社群相關的慈善機構。

雖然明天才正式開幕，但今天（21日）已有不少姜糖到場「朝聖」。姜糖Africa帶同兒子Hayden到場，她大讚活動很有意義，一來可以為姜濤生日應援，另外又可以做慈善，作為姜糖會響應支持。Africa表示由《全民造星》開始已喜歡姜濤，一對仔女也受她影響，成為姜糖一分子：「每次當我聽姜濤唱歌時，一對仔女都會一齊聽，他們覺得姜濤的歌很好聽會跟着唱，而且特別喜歡看姜濤的廣告。」Africa自言喜歡姜濤很乖、純品又有禮貌，會否叫囝囝視姜濤為學習榜樣？她說：「都會，有值得欣賞的地方當然要學習。」

Africa不希望會有排隊黨炒「黃牛籌」，因是次活動目的是做善事。除了慈善期間限定店外，她表示應援會還會自組其他應援活動，最大型的一定是姜濤生日當天舉行免費乘車日，免費請市民搭電車。

（即時娛樂）