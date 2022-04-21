《肥美人》12強誕生 Cherry膺最上鏡小姐 Dee哥勉勵佳麗：境由心造 相由心生 (23:10)

ViuTV選美節目《肥美人》今晚（21日）播出第9集，由16位肥美人爭入12強，評判分別是阮小儀、火火、Rock Sir和Zero Sir。16位佳麗經過泳裝環節、問答環節及才藝表演，當中在問答環節，找來ERROR成員Dee哥（何啟華）和吳保錡做嘉賓。12強肥美人誕生，包括Heyman、容小姐、肥肥茵、包包、凱琪、Lezlie、阿Bui、丁丁、綺夢、「最上鏡小姐」Cherry、紅中和呀肥。「友誼小姐」Chanhnez、初賽時獲高分的洋腸、肥Yan及Vicky則出局。

在「我的選美『敢』言」環節，16位肥美人穿旗袍在台上發表參選感受，佳麗的親友亦輪流上台打氣支持，不少參賽佳麗淚如泉湧，場面感人。

嘉賓Dee哥和保錡亦有鼓勵各佳麗，當中Dee哥說：「夢想當然難能可貴，但係有代價，節目播出後你哋會收到好多批評，但你哋又忍唔住睇，同時你哋都好開心，因為會發覺身邊好多人支持你同畀溫暖你，而且你哋壓力來源嚟自標籤，肥美人呢個節目，已經係一個標籤，你哋身上只會愈來愈多標籤，好似我哋ERROR咁，我哋大把標籤，作為過來人，我只能分享一個我哋都深信價值『境由心造，相由心生』，你係肥定係美人，就睇你點做人。」

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（即時娛樂）