香港戲院商會盼政府放寬上座率助業界 (22:48)

本港第五波疫情放緩，政府宣布今天（21日）起首階段放寬社交距離措施，其中包括健身中心、戲院、演出場地等重開。戲院由1月7日起關閉至4月20日，停業超過100天，有市民急不及待入場睇戲。香港戲院商會發言人表示，戲院今天重開，雖然有很多電影上映，但大多是停業前上映的電影，有些亦已在外國上畫，新戲不多，預計今天總票房只是一般。「是有觀眾衝出來睇戲，但要回到正常水平，需要一段時間，加上現在只可以一半上座率，片主不肯排片，要睇定些，待氣氛轉好才上映，相信要3至6個月時間才回復」。問到如何幫助業界？發言人稱要自救，希望做足些，令觀眾覺得入場是安全的。至於戲院上座率問題，發言人透露之前商會向政府爭取八成半上座率，最後結果是五成，感到很失望，更嘆說看不到曙光，希望政府可以放寬上座率。

今天在銅鑼灣時代廣場的英皇戲院所見，有不少市民前來睇戲，其中陳先生與女友結伴睇西片《月球隕落》，陳先生表示有coupon，所以來睇戲。他覺得政府要戲院關閉太久不合理，市民也要娛樂消遣，但認為要打疫苗才可入戲院屬合理，因為有保障。至於會否多睇戲支持戲院業，他卻說要有啱的電影才睇。同樣入場睇《月球隕落》的郭先生及女友，郭生認為政府要戲院關閉超過100天有本身的考慮，很開心戲院重開，因為他們很喜歡睇戲，有得入場睇戲，要打針及不能進食也沒所謂。一對夫婦則偕同兩名兒子睇《星夢動物園2》，他們不擔心衛生問題，認為戲院會做足防疫措施，加上他們不會除口罩亦無得進食，所以沒問題。

（即時娛樂）