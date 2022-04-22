金宵大廈2｜湯洛雯演花癡追星族 網民讚適合演傻更更角色 (13:58)

湯洛雯、郭子豪在無綫劇集《金宵大廈2》單元故事「OPPA」飾演「追星族」黎倩儀及韓國偶像Kim，Kim因酗酒星途告急，連人型紙板亦被丟棄，倩儀將紙板Kim帶回家，後因 「金宵」效應紙板Kim變成會郁會走，並與倩儀共度不少歡樂甜蜜時光，紙板Kim更因倩儀對偶像的無私付出動了真情。就在二人過得開心之際，真人Kim突然出現，並指責倩儀破壞其退隱大計，為令倩儀開心，紙板Kim犧牲自己在網上直播扮真人Kim掉入大海，令真人Kim圓夢，結局淡淡的傷感，又帶點暖意。

網民指「OPPA」題材甜蜜輕鬆又帶點奇幻，又好感動。監製葉鎮輝指「OPPA」某程度是想反映追星者的心態:「追星族無論偶像發生咩事，都會諗好多同成就佢。 同埋有個位幾得意，有同事做過Research話韓劇入面嘅男、女主角，基本上都唔去廁所， 我就加埋入套劇入面，希望大家有共鳴啲。」

至於演技一直備受爭議的湯洛雯，在「OPPA」的演出豁出去放下靚女包袱，無論是肉緊追星樣、驚嚇樣、花癡樣均掌握喜劇節奏，獲網民讚做得不錯夠放，適合演傻更更角色。郭子豪亦被網民指靚仔有型外，適合演搞笑角色。

（即時娛樂）