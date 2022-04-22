360秒人生課堂｜為好友圓夢 譚俊彥帶戴耀明媽媽遊電視城 (14:43)

林盛斌主持無綫節目《360秒人生課堂》，昨晚嘉賓是「綠葉王」戴耀明，旁聽嘉賓有同是綠葉的許思敏（群姐），透過節目向一直默默耕耘的綠葉演員們致敬。

戴耀明以搞笑方式道出綠葉之苦，上台即暢談「別人硬係叫唔出佢個名」的種種經驗。出身草根家庭的戴耀明多「做番自己」飾演基層，直到2010年，戴耀明抓緊演藝生涯中首個良機，憑《鐵馬尋橋》的「義氣排長」一角突圍，感動觀眾。眼淚背後另藏心酸，他說：「11年前我爸過身，當時我懷疑自己情緒有問題，咁啱TVB搵我做《鐵馬》，劇入面有大量喊戲，嗰時話喊就喊，我開始諗，原來做演員係需要有經歷，但好坦白講，我爸過身呢種經歷，如果可以畀我重頭揀，我寧願冇。」

戴耀明談到年逾80歲的母親，在戴耀明眼中「戇居居+天真無邪」的戴媽媽，近年不斷向他催婚。戴耀明引述媽媽說：「第時唔覺意你媽兩腳一伸，你又唔覺意喺TVB攞咗個咩獎，咁你番到屋企拎住個獎戇居居，咪冇人同你分享。你阿媽頂晒櫳變隻飛蛾對你笑一笑，到時你都唔鬼知啦。」戴媽媽希望阿仔有天能吐氣揚眉，戴耀明坦言最慚愧的不是還未吐氣揚眉，而是竟連媽媽「電視城一日遊」的心願仍尚未實踐：「我撈咗幾廿年，連帶我媽番電視城參觀都未試過。」

為圓戴耀明母子心願，節目台前幕後，以及戴耀明好友譚俊彥早有準備。戴耀明錄影當日，譚俊彥悄悄帶戴媽媽參觀電視城，更於古裝街向戴媽媽大談戴耀明拍劇點滴，過程中還不忘表達對好友的感激。譚俊彥說：「我嗰時啱啱嚟TVB，個個都唔識，佢成日照顧我，最緊要大家照顧大家。有時我有啲戲唔明白，我都會打畀佢。」之後譚俊彥與戴媽媽坐在後台欣賞戴耀明演講，譚俊彥為好友流淚，場面感人。

戴媽媽上台後，與主持林盛斌互動，談到阿仔的演出，戴媽媽笑言有時都「冇眼睇」：「有陣時唔係好想睇，尤其做衰仔嗰陣！（佢做戲點？）佢扮啲衰嘢就似咯，好嘢就好少，希望無綫監製畀啲好角色佢做，唔好淨係影佢打劫呀，點樣做壞人。」戴媽媽坦言兒子捱了多年，最大心願是兒子能夠獲得肯定：「攞咩獎都是但啦，有獎攞就得，唔好咁強求呀，佢個樣又咁醜樣，講老實話吖嘛。」

（即時娛樂）