勁騎26｜張繼聰曾私訊約Alton去電單車遊  慘被放飛機 (18:34)

MIRROR成員王智德（Alton）主持ViuTV新節目《勁騎26》下周一（25日）起，逢星期一至五晚上10時30分播出。Alton帶領觀眾了解二轆文化，分享鐵騎士們的故事。Alton走訪不同類型的鐵騎，從他們身上體現什麼是「騎士精神」、「快就是安全」、「一個人的自由」、「型是可以令人成長」等。過程中會挑戰電單車路段，當中會有城市、郊外或夜遊，看到香港日與夜的不同面貌，感受飛馳路上的奔放自由。

Alton作為電單車新牌仔，對電單車世界仍然有好多未知同好奇。第一集Alton帶大家進入哈利電單車的世界，講解哈利的歷史由來，並請來嘉賓張繼聰同遊，介紹多款不同型號的哈利電單車。Alton表示曾經試過開工時與張繼聰在同一個休息室，大家有很多共同話題，如運動及車等，覺得對方好很友善，完全沒有架子，是很願意分享的前輩。張繼聰則大爆曾於社交網私訊邀請Alton去一趟電單車遊，但遭Alton放飛機。Alton解釋自己以為是隨便寒暄的說話，所以未有應約。二人於馬路上風馳電掣，上演一齣男人的浪漫，展現鐵騎獨有的男人味。

（即時娛樂）