肥美人︱293磅丁丁為大碼人打氣 翁芷園：我要做KOL (22:48)

（圖左）Heyman識走位，夾在丁丁與呀肥中間好嬌小; （圖右）Cherry與Lezlie是輕量級跟重量級比併。（鍾偉茵攝/明報製圖）

ViuTV選美真人騷《肥美人》12強誕生，節目中一班「肥美人」表現「自信才會美」的信息。其中5名入圍佳麗丁珮筠（丁丁）、翁芷園（Cherry）、陳映同（Lezlie）、劉子晴（呀肥）及陳曦雯（Heyman）接受《明報》訪問，沒有比賽的勾心鬥角，她們聚首的共同話題就是「為食」，食量會嚇窒幕後工作人員。參選時大會公布參賽者資料，丁丁身高178cm，體重268磅，BMI 38.4，但訪問當日她再增磅，體重是293磅，達人生中體重最高峰，她笑說：「大家一齊食、一齊玩，感覺開心。」

22歲的丁丁跟陳嘉佳（細細粒）撞樣是可愛型，她笑說增磅的原因是參賽認識到一班志同道合的肥美人，很開心。丁丁獲跳舞老師鼓勵參選，自信說：「我想知香港有沒有另外一個人，好似我跳舞跳得咁靈活？我估5隻手指數得到，所以覺得應該站出來試試。我15歲開始跳舞，在舞台上覺得自己會發光，別人評語都是讚我『正』，很有powerful，完全是兩個人。在舞台上找到自己。」丁丁希望透過節目能鼓勵「大碼」人， 不要對自己失去自信，因為懂得欣賞自己、愛自己。

Lezlie是「大碼模特兒」，要她表演唱歌也沒有難度，現在的體重270磅。以前經常為減肥受盡折磨，縱使最成功一次減走100磅肥肉，卻是人生中最慘烈的減肥血淚史。現在做回自己，再不介意身形。她數年前跟歌手Serrini因音樂上交流而認識，很欣賞對方作風，不像傳統女性，為她帶來不少啟發，視對方為學習對象。

Cherry獲「最上鏡小姐」，體重144磅，在《肥美人》參賽者中屬「輕量級」。她參選《肥美人》有助重拾自信，希望成為KOL界出名「肥妹」代表！

24歲Heyman曾參加《全民造星》海選面試，當日遇見其他參賽者身形纖瘦，自己已打定輸數。今次參加選美，以自信踏上舞台，以出色歌藝取代體形不完美。Heyman希望透過節目讓觀眾明白，不要為追求瘦身材而盲目節食，不止要體形健康，心靈健康最重要！

19歲呀肥是舞蹈員出身，也是入圍參賽者中最年輕的。她的說話語氣、神情及跳舞動作都似鄭欣宜，被封為「翻版欣宜」。她說：「有些舞姿，肥人做得靚過瘦人！老師說因為身形大份，跳舞時做wave動作反而做得更靚，這是優點。」

欲知專訪詳情，請留意明天（4月23日）明報娛樂版。

（即時娛樂）