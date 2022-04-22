李施嬅笑舊愛鄧健泓自爆背叛好低能 分手與石詠莉無關 (21:34)

陳山聰、李施嬅、丁子朗、連詩雅等今日出席電視城舉行的《金宵大廈2》宣傳活動，李施嬅早前透露患免疫系統疾病導致有大細眼情况，她戴眼鏡亮相，精神不錯。她表示右眼尚未百分百回復正常， 待個半月後完成所有療程，她有信心康復並全面復工。

《金宵2》自4月4日開播至4月19日，通訊事務管理局（通訊局）共收到36宗投訴，包括認為節目內容令人驚恐、應被劃分為「成年觀眾」類別、不適合播放，及或有種族歧視之嫌。陳山聰與李施嬅被問到部分情節恐怖惹起觀眾不安，陳山聰承認首集已有嚇人情節，估計第一集已有投訴。李施嬅說此劇題材另類不算大眾化，不算屬於合家歡時間播，如同一些收費平台所拍的高質素劇集或電影，放在免費電視台播，可能觀眾一時未習慣和接受。李施嬅讚劇組創作團隊夠大膽拍此類題材。

李施嬅舊愛鄧健泓接受陳敏之網上頻道訪問時，自爆曾背著當時女友李施嬅，主動向現任太太石詠莉調情思想出軌，惹大批網民鬧爆「渣男」。李施嬅稱當年不知情：「早知她（石詠莉）是他老婆，當年我就不阻礙他們。我當年都不差，他都這樣，證明她幾好，大家都幾有緣。過了多年，其實不用介懷，很多事我都不記得，我現在都有個（未婚夫）咁正。」她覺得很多事實際情况大家未必知，不要在未清楚事件前，就作判斷鬧人。她認為最重要現在大家都開心，笑鄧健泓自爆過去情史結果被罵很低能，她強調當年分手非因石詠莉介入，只是雙方性格不合，現在和前度可做回朋友，仍有聯絡。

（即時娛樂）