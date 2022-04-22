第46屆香港國際電影節重新啟動 郭富城擔任電影節大使 (22:35)

（圖左）第46屆香港國際電影節大使郭富城，（圖右）陳華雄為今屆電影節創作的主題設計。（網上圖片 /明報製圖）

香港國際電影節協會宣布「第46屆香港國際電影節 」將重新啟動。原定於3月31日揭幕的第46屆香港國際電影節，因政府年初收緊社交距離措施以應對嚴峻疫情而延期，改於8月15日至31日舉行，為期17天。故此，往常在同一時期舉行的夏日國際電影節將暫停一屆，並於明年復辦。

大會同時宣布郭富城將連續第四年擔任電影節大使。郭富城對於繼續擔任電影節大使，表示十分榮幸。他說：「新冠疫情反覆，過去兩年對每個人來說都充滿考驗和挑戰，對我們電影工作者的影響尤甚。我鼓勵大家保持樂觀態度，積極面對，希望電影工業儘快復甦起來，大家有更多好電影可以分享，我會全力為電影節推廣，並祝願各位平安健康。」

本地著名平面設計師陳華雄再度操刀為今屆香港國際電影節創作主題設計。 陳華雄去年以燕子為主題設計，寓意香港電影愛好者如候鳥歸來，懷抱新生的希望重返電影院。今年他則選香港常見的小鳥「麻雀」為題材：「靈巧活潑的小麻雀，在日升月落間忙於翱翔天際，有如你我香港人，為追尋美好生活而努力，懷抱夢想奮鬥。」

第46屆香港國際電影節將繼續以實體及網上混合模式舉行，完整節目將於7月公布。

（即時娛樂）