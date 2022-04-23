《金宵2》真相下周揭開 山聰施嬅四角關係有驚人發展 (16:12)

無綫劇集《金宵大廈2》昨晚播出第八個單元《吃播（上）》，丁子朗飾演的點餐平台外送員阿甘懷疑「吃播」Jessica F.被操控及虐待，遂不顧女友Suki（伍樂怡飾）阻止展開調查，其間遇上聲稱Jessica F.是其失蹤女兒Mabel的貴祥（白彪飾）、熱心網民彈彈珠（阮兒飾）。三人一次調查中身陷險境，貴祥與Suki同告失蹤。雖然單元沒有靈異元素，但劇情緊湊引起網民討論，猜測貴祥、彈彈珠會否是操控Jessica F.的幕後主腦。

張彥博飾演的阿Lam / 林哥仔，昨晚在劇中向Lydia（李施嬅飾）盡訴心中情。他說︰「我遊歷每一個世界，都會看看那個世界中的她，每一個也很不同，但有一點一定相同的，是她總會與同一個男人相愛。」林哥仔在上輯《金宵大廈》中暗戀Coco姐（李施嬅飾），惟最後未能修成正果，來到《金宵2》卻繼續失意，令觀眾動容。

《金宵2》下星期進入結局篇，據知Maurice（陳山聰飾）將會現身，與Joey（陳山聰分飾）聯手對付終極Big Boss。Ella（李施嬅分飾）、Joey、Maurice、Lydia的四角關係，將在最後一個單元《原點》有分曉。陳山聰曾預告他與施嬅的感情戲，下周將有驚人及意外發展，真相將逐層揭開。

（即時娛樂）