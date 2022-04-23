360秒人生課堂︱《倩女幽魂》編劇阮繼志笑看人生起跌 (19:45)

無綫綜藝節目《360秒人生課堂》昨晚（22日）請來憑電影《倩女幽魂》成名的著名編劇阮繼志分享人生故事。阮繼志1982年完成學業後，從加拿大回港加入邵氏，短短三個月升為副導演及編劇，三年後在當時的上司章國明介紹下認識徐克導演，繼而寫出成名作《倩女幽魂》，之後數年創作出20、30個賣座電影劇本。

阮繼志年少得志，沉迷花天酒地，更因車禍導致雙腳殘缺。他回憶︰「當時昏迷了兩個多月，覺得雖然跛咗，仍可以繼續寫劇本，不用怕﹗我這句說話竟然𧨾到護士小姐。為了娶老婆，我努力寫劇本，惟愈心急，劇本愈唔得，不久就沒人找我。有一次，那位電影公司老闆邊食炸雞邊看我的劇本。他對我說：『你唔係運滯都唔會撞車啦，我諗你以後嘅劇本，都好難好似以前咁賣座』，他還撕了我劇本兩頁來抹手。」

阮繼志為了生計轉行，惟沒有一份工做得長，後來被太太Cindy一句「做工一定要用個心㗎」一言驚醒，辭去工作再埋首寫劇本等機會，再次寫出《醉拳2》、《逃學威龍2》等劇本，卻又因為盜版及金融風暴等再陷低谷。阮繼志憑自傳電影《二人三足》獲內地導演馮小剛賞識，獲邀北上發展，阮母卻在此時證實患癌。

經歷多次起跌，阮繼志始終樂觀面對：「只要跌低後立即站起來，什麼事也可解決，不用怕。」Cindy含淚感謝老公︰「或者所有人覺得我照顧他，其實這30幾年是他令我成長，我過得很精彩。」阮繼志忍不住哽咽：「如果要我付上這許多才能遇上你，我也甘心、我也願意。」

（即時娛樂）