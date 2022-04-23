鄧麗欣代表《飯戲攻心》參加烏甸尼影展 黃子華叮囑帶獎回港 (20:07)

黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文主演的電影《飯戲攻心》，入圍第24屆意大利烏甸尼遠東電影節競賽單元，同時獲提名競逐The Mulberry Award最佳劇本大獎。Stephy隻身遠赴烏甸尼，代表「一家人」參展。

眾人特別拍片為Stephy打氣，黃子華說︰「恭喜晒，Stephy拍套喜劇竟然可以拍到去烏甸尼。烏甸尼我不太熟悉，只知道有一種土產很受歡迎，希望你可以帶回來給我們，就是獎了﹗大、中、細都帶點回來，等大家高興一下，辛苦你了。」陳湛文說︰「等我叫Josephine（王菀之戲中角色）整碟靚叉燒給你帶上機，等我們的有福叉燒可以揚威海外！」王菀之不忘落Order要手信︰「記得買點意大利粉及Cappuccino回來。」張繼聰非常擔心這個戲中女朋友，叮囑Stephy要小心，他會在香港等她好消息。

Stephy疫情下已有兩年沒飛外地，心情緊張又愉快。她在意大利街頭呼吸新鮮空氣，看過「一家人」的打氣片段後說︰「很開心將《飯戲攻心》這部作品帶到意大利，現在身處街頭也聞到飯香和叉燒香，承大佬（黃子華）所言將土產（獎座）帶回香港，還有Cappuccino，記得等埋我齊人開飯。」

（即時娛樂）