柳應廷盼同步實現買樓開紅館騷兩大夢想 (20:54)

柳應廷（Jer）、林家謙、Serrini、岑寧兒與per se為明晚舉行的《CHILL CLUB推介榜 年度推介21/22》頒獎典禮綵排。Jer日前現身尖沙咀睇錦上路新樓盤的示範單位，他受訪時坦言有置業夢，目前仍在找尋心水單位，未決定買樓投資還是自住。Jer說︰「財力方面有憂慮，但最想讓父母住得舒適，夢想與家人同住私隱度較高的獨立屋。」隊友呂爵安（Edan）因檔期問題未能參演ViuTV新劇《百萬同居計劃》，Jer希望下次有機會合作，並透露其劇中角色造型有點怪。

傳MIRROR將於7月開13場紅館騷，Jer稱未落實，詳情等公司公布。至於是否13場？他說︰「如果真的開13場，現在應要開始操練體能，但我忙拍劇所以尚未開始。我有幻想有天開紅館個唱，是個人目標，現在會儲定多些歌。（想做業主還是開紅館個唱先？）Why not both？」

林家謙去年掃六獎成為大贏家，卻被指唔識笑。他表示已練定笑容及準備了致謝辭。被問到可有信心破去年得獎紀錄，林家謙說︰「如果再像去年得那麼多獎，我會驚！不會每年都有大收穫，我慢慢學到看淡獎項，不會在意數字。今年不一定有可觀成績，已做定心理準備。」他希望有機會舉行演唱會，惟在疫情下未確定會否今年成事。

（即時娛樂）