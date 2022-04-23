柳應廷拍情歌《離別的規矩》MV 演繹傷痛情緒爆喊 (23:22)

MIRROR成員柳應廷（Jer）過去常挑戰高難度歌曲，新推出情歌《離別的規矩》一改曲風。過去有很多粉絲或朋友都覺得Jer唱很多歇斯底里歌曲，很希望他可以唱情歌，今次就以《離別的規矩》談人與人之間的關係。Jer說：「大家近年面對最多的情緒就是離別，好似有親友移民外地，面對離別，我好想透過這首歌同大家一同呼吸，可以成為一個救生出口，大家聽完可以舒服些，有些情感可以抒發到。」

《離別的規矩》MV說關於一對愛侶從甜蜜到分離的故事，當中卻有第三者-昆蟲獨角仙的出現。MV中，Jer與女主角在郊外探索時遇上獨角仙，更有二人與牠互動場面。Jer回憶說：「都幾得意，從未試過放昆蟲在手上，原來牠的爪抓住之後，隻手會紅紅哋同會痛，但都幾可愛，最驚是女主角畀獨角仙爬上塊面，企隔離都戥她驚，因為仲要爬入她的耳仔窿，仲差點飛走，好狼狽。好在我不用，有女主角幫我頂。」除獨角仙，拍攝期間製作團隊也遇上羊群，導演立即請Jer與女主角走入羊群中拍攝，令MV畫面更豐富。

今次Jer因要在MV演繹一個愛情故事，拍攝一時要甜到漏，但鏡頭一轉又要爆喊。他坦言是個頗大挑戰：「拍攝由開心片段去到傷心片段的過程好快，無啦啦拍完開心鏡頭，下一場就傷心鬧交，都難的，盡量畀自己集中及代入角色。」

Jer拍爆喊戲需要借助歌曲的魔力，觸動他的情緒，他說：「MV要我有少少喊的場口，那場好難做，但我聽回《離別的規矩》，睇歌詞都覺得『點會寫到咁？』都好感動我，所以特登在做那場喊戲時播首歌，等我集中精神去演。」現場見Jer拍第一次已自然落淚，但他想再來一次，要求製作團隊給他30秒，並播放《離別的規矩》讓他培養情緒，結果不出30秒已爆喊，最終拍兩次便完成。第二次完成後，Jer的情緒難以平復，雙眼哭得紅腫，幸好平復過後，他又變回樂天開朗的柳應廷。

（即時娛樂）